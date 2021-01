Mehrere Frauen werfen Armie Hammer (34) vor, bei BDSM-Sextreffen mit ihm ihre Grenzen und Safewords ignoriert zu haben. Zudem sharen sie Screenshots von mutmasslichen Messages zwischen ihnen und ihm, in denen er von seinen Vergewaltigungs- und Kannibalismus-Fantasien schreibt.

Mehrere Frauen haben Hollywoodstar Armie Hammer (34) vergangene Woche sexuelle Gewalt und kannibalistische Fantasien vorgeworfen . Der Schauspieler meldete sich daraufhin zu Wort , bestritt die Anschuldigungen und gab an, sein neuestes Filmprojekt aus Rücksicht auf seine Kinder aufzugeben.

Nun nimmt der US-Amerikaner erneut öffentlich Stellung und entschuldigt sich – jedoch nicht für seine angeblichen Gewalttaten. Stattdessen bezieht er sich auf einen kurzen Clip vom Dezember, der von seinem privaten Instagram-Account geleakt worden ist. Darin wartet eine in Lingerie gekleidete Frau, die er als Miss Cayman bezeichnet, auf allen Vieren in seinem Hotelbett. Weiter gab er auf seinem geheimen Instagram-Account an, Drogen wie etwa DMT und Cannabis sowie Beruhigungsmittel zu konsumieren.