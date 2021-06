Wegen Drogen, Alkohol und Sex - Armie Hammer hat sich freiwillig in Entzug begeben

Armie Hammer (34) hat sich in eine Entzugsklinik im US-Bundesstaat Florida eingewiesen. Wie «Vanity Fair» berichtet, will er dort seine Probleme mit Drogen, Alkohol und Sex in den Griff bekommen.

Armie Hammer hat sich auf eigenen Wunsch in eine Entzugsklinik begeben, um an seinen Problemen mit Drogen, Sex und Alkohol zu arbeiten. Wie das Magazin «Vanity Fair» berichtet, befindet sich der Schauspieler bereits seit dem 31. Mai in einer Einrichtung im US-Bundesstaat Florida und plant, so lange dort zu bleiben, bis er gesund ist. Egal, wie lange dieser Prozess daure.