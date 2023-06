Arminia Bielefeld steigt ab, Wehen Wiesbaden auf

Arminia Bielefeld spielt künftig in der 3. Fussball-Liga. Der Absteiger aus der Bundesliga verlor am Dienstag mit 1:2 auch das Relegations-Rückspiel um den Verbleib in der 2. Bundesliga gegen den SV Wehen Wiesbaden, der damit aufsteigt. Das Hinspiel am vergangenen Freitag hatte der Zweitliga-16. in Wiesbaden mit 0:4 verloren. Der Auftritt war blamabel von Fan-Ausschreitungen überschattet.