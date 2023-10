Iranerin Armita Garawand: Hat Sittenpolizei sie zusammengeschlagen?

Im Iran ist eine 16 Jahre alte Schülerin nach einem Vorfall in der Teheraner U-Bahn in ein Spital eingeliefert worden.

Eltern unter Druck gesetzt?

Nach Informationen der in Norwegen ansässigen Menschenrechtsorganisation Hengaw wurde die Teenagerin aus Kermanshah am Morgen von Beamten in der U-Bahn-Station Shohada festgenommen und angegriffen. Dabei sei sie so schwer verletzt worden, dass sie ins Spital gebracht werden musste. Derzeit sind keine Besuche beim Opfer im Spital Fadschr erlaubt, nicht einmal durch ihre Familie, schreibt Hengaw.