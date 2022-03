Bauernverband kritisiert – Armut und Hunger in Ägypten, Aktions-Kartoffeln in der Schweiz – ist das okay?

Die Migros kontert: Das Angebot stehe in keinem Zusammenhang mit dem Hunger in den armen Ländern.

In Ägypten gebe es viel Armut und Hunger, sagt Martin Rufer (links), der Direktor des Schweizer Bauernverbands. Dass es in der Schweiz gleichzeitig solche Aktionen gebe, sei störend.

Die Aktion stehe in keinem Zusammenhang mit dem Hunger in armen Ländern, kontert die Migros.

«Kaum zu glauben: Der Krieg in der Ukraine führt zu hohen Getreidepreisen und damit auch zu Hunger in armen und von Importen abhängigen Ländern», schreibt Rufer auf Facebook. Auch die Schweiz müsse ihre Verantwortung im internationalen Ernährungssystem wahrnehmen.

Armut in Ägypten, Aktionen in der Schweiz

In Ägypten habe die Regierung wegen der Armut sogar den Preis fürs Brot staatlich festgesetzt, sagt Rufer im Gespräch mit der Redaktion. Dass es in der Schweiz gleichzeitig solche Aktionen gebe, sei störend. Man müsse sich daher fragen, ob es wirklich sinnvoll sei, im März ägyptische Frühkartoffeln zum Aktionspreis anzubieten. Denn die Saison für Schweizer Kartoffeln beginne «erst in ein paar Wochen», so Rufer.