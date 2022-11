Held von Colorado: «Ich muss ihn töten bevor er uns umbringt»

Der Angreifer, der in Colorado Springs in einem LGBTIQ-Club fünf Personen erschoss, wurde von einem beherzten Army-Veteranen gestoppt. «Ich ging automatisch in den Angriffsmodus», sagt Richard Fierro (45).

Amoklauf in Colorado Springs :

Amoklauf in Colorado Springs : Army-Veteran rettet Gästen im LGBTIQ+-Club das Leben

1 / 8 Richard Fierro stoppte den Angreifer im Club Q. Twitter Der Bierbrauer diente 15 Jahre lang in der U.S. Army, unter anderem in Afghanistan und im Irak. Twitter In Colorado Springs ereignete sich in der Nacht auf Sonntag ein Amoklauf. REUTERS

Darum gehts

Die USA haben einen neuen Helden: Der Mann ist 45 Jahre alt, Besitzer einer Kleinbrauerei und diente 15 Jahre lang in der U.S. Army – unter anderem in Afghanistan und im Irak. Am vergangenen Samstag besuchte er mit seiner Frau und seiner Tochter im Club Q eine Drag-Show, als die Hölle losbrach: Der 22 Jahre alte Anderson Lee Aldrich eröffnete mit einem Sturmgewehr das Feuer und schoss mehrere Besucherinnen und Besucher des beliebten LGBTIQ-Clubs nieder. Nur durch das beherzte Eingreifen von Fierro und einer Dragqueen gab es nicht mehr Todesopfer.

Fierro, der bei seinen Einsätzen im Irak und in Afghanistan mehrmals unter Feuer geraten war, reagierte instinktiv. «Ich weiss nicht genau, wie, aber ich ging automatisch in den Kampfmodus über», erklärte er am Montag gegenüber der «New York Times». Der Mann, der 2013 im Rang eines Majors aus der Army ausschied, sagt: «Ich wusste, dass ich diesen Typen töten muss, bevor er uns tötet. Er wird meine Tochter umbringen, er wird meine Frau umbringen», schildert Fierro. Er sei zum Schützen hingerannt, ohne zu überlegen: «Es war der Reflex: Los, geh zum Feuer. Stopp es. Stopp die Action und lass nicht zu, dass jemand verletzt wird.»

«Bin ein grosser Kerl, aber er war grösser»

Er und seine Familie hatten sich zu Boden geworfen, doch Fierro griff Aldrich an und packte ihn an seiner Schutzweste. Als Aldrich beim Gerangel hinfiel, liess er das Gewehr fallen. Fierro wollte danach greifen, sah aber, wie Aldrich eine Handfeuerwaffe hervorzog. «Ich griff nach der Pistole und entwand sie ihm. Danach schlug ich mit der Waffe auf ihn ein, immer und immer wieder», so Fierro. «Ich bin ein grosser Kerl, aber dieser Typ war noch grösser.»

Während er mit dem Hünen am Boden rang, schrie er Befehle an die anderen Menschen im Club. Als eine der Dragqueens, Thomas James, in die Nähe kam, befahl ihm Fierro, den Angreifer mit den High Heels gegen den Kopf zu treten.

Schliesslich gelang es den Gästen so, Aldrich zu überwältigen. Doch dieser hatte bereits fünf Personen getötet – darunter den Freund von Fierros Tochter. «Wenn man im Einsatz ist, passiert fast nie etwas, aber es ist diese eine, verrückte Minute, in der man getestet wird», sagt der heutige Bierbrauer. Wie damals im Einsatz habe er herumgeschrien: «Verletzte, Verletzte! Wir brauchen einen Sanitäter», und zur Polizei: «Die Situation ist klar, aber es gibt Leute, die Hilfe brauchen.»

Als die Polizei schliesslich eintraf, traf sie auf einen blutüberströmten Mann mit einer Schusswaffe in der Hand – Fierro wurde versehentlich vorübergehend festgenommen. Später mussten er und seine Familie feststellen, dass der Freund seiner Tochter Kassandra beim Angriff getötet worden war. Nebst Raymond Green Vance (22) starben auch die 35-jährige Mutter Ashley Paugh und trans Frau Kelly Loving (40) sowie die beiden Barkeeper Derrick Rump (38) und Daniel Davis Aston (28).

Nach dem Vorfall erhielt Fierro für seinen Heldenmut viel Lob. «Er hat viele Leben gerettet», sagt etwa John Suthers, Bürgermeister von Colorado Springs. «Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der danach so bescheiden über seine Taten gesprochen hat.»

Dabei hätte es einfach ein entspannter Abend für Fierro und seine Familie werden sollen. Seine Tochter hatte die Drag-Show besuchen wollen, weil ein Bekannter von ihr auf der Bühne stand. Fierro hatte noch nie eine Drag-Show gesehen. «Diese Kids wollen so leben», sagt er, «sie wollen eine gute Zeit haben. Und genau dafür habe ich gekämpft, dafür, dass sie tun können, was immer sie wollen.»

Täter war früher Opfer von Mobbing

Zum Schützen wurden mittlerweile mehr Details bekannt. So hiess Aldrich früher Nicholas Brink, liess aber mit 16 seinen Namen ändern, nachdem er an seinem früheren Wohnort im texanischen San Antonio Opfer einer besonders fiesen Art von Online-Mobbing geworden war. Für ihn wurde unter anderem eigens ein Youtube-Kanal aufgeschaltet, der ihn als homosexuellen Asiaten darstellte, wie die «Washington Post» berichtet.

2021 wurde er in Colorado wegen einer Bombendrohung verhaftet und des Kidnappings beschuldigt, aus unbekannten Gründen aber nie angeklagt. Aldrichs Mutter Laura Voepel war 2012 wegen Brandstiftung ins Visier der Justiz geraten, sein Grossvater Randy Voepel ist ein ehemaliger Rechtsaussen-Politiker und Trump-Unterstützer.

Aldrich ist Mitglied der Kirche Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Diese bezeichnet Homosexuelle als «Abtrünnige». Ob Aldrichs Tat als Hassverbrechen eingestuft wird, ist noch unklar.