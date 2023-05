Deutschland: Arno Dübel ist tot

Bei vielen stiess Dübel auf Unmut

Aufgrund seiner Äusserungen in Talkshows wie «Arabella» im Jahr 2001, in denen er Sätze wie «Wer arbeitet, ist doch blöd» von sich gab, stiess Dübel bei vielen Menschen auf Unmut. Er lehnte jegliche Arbeit ab und bevorzugte eine Unterstützung durch staatliche Leistungen.

Die «Bild» sowie andere Zeitungen, die Arno Dübel auch seinen Beinamen gaben, sahen in ihm den lebenden Beweis, dass es in Deutschland leicht sei, betrügerisch an Sozialleistungen zu kommen. Dübel machte derweil aus seiner Arbeitsscheu keinen Hehl – und gab viele Zitate von sich, mit denen er bereits Anfang der Nullerjahre für Schlagzeilen sorgte. «Ich will niemandem den Job wegnehmen. Ich stell mich ganz hinten an – aber ganz hinten», ist ein Beispiel.