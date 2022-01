Los Angeles : Arnold Schwarzenegger in schweren Autounfall verwickelt

Am Freitagabend ist Arnold Schwarzenegger mit seinem SUV in Los Angeles verunfallt. Eine Frau wurde beim Unfall verletzt.

Der Unfall, in den mehrere Autos involviert waren, ereignete sich bereits am Freitagabend (Ortszeit) am Sunset Boulevard in Los Angeles (US-Bundesstaat Kalifornien). Eine Frau musste Berichten zufolge ins Spital eingeliefert werden. Laut dem US-Medium «TMZ» kollidierte Schwarzeneggers SUV mit einem Toyota Prius und landete auf dem anderen Fahrzeug.