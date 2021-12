Weihnachtsgeschenk an Obdachlose - Arnold Schwarzenegger spendet 25 Tiny Houses für US-Veteranen

Schwarzenegger spendete der gemeinnützigen Organisation Village for Vets 250'000 Dollar, um die Tiny Houses zu bauen.

Die 25 Häuschen stehen in West Los Angeles.

Arnold Schwarzenegger (rechts) hat am 24. Dezember 25 Tiny Houses an obdachlose US-Soldaten gespendet.

Arnold Schwarzenegger hat dieses Jahr zusammen mit US-Militärveteranen « Weihnachten vorzeitig gefeiert » : Der Terminator-Star besuchte 25 Tiny Houses, die er in West Los Angeles für obdachlose V eteranen bauen liess. Auf Insta teilte Schwarzenegger Bilder seines Besuchs im neu bebauten Gelände: « Diese 25 Häuser, die ich für obdachlose Veteranen gespendet habe, wurden hier in LA aufgestellt. Es war fantastisch, etwas Zeit mit unseren Helden zu verbringen und sie in ihren neuen Häusern willkommen zu heissen» , schrieb er.