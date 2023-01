Aromat-Krise: In den Läden mangelts an Würzmischung

Preiskampf mit Migros : Aromat-Krise – in manchen Läden fehlt die Traditions-Würzmischung im Regal

Was ist bloss bei Aromat los? Die beliebte Würzmischung ist wegen Lieferengpässen derzeit an einigen Orten nicht erhältlich. Die Migros hat das Gewürz wegen Preisverhandlungen gar ganz aus den Regalen genommen.

Aromat ist zwingender Bestandteil jeder «Menage» in unzähligen Schweizer Restaurants.

Schweizerischer geht es nicht: Aromat gibts fast in jedem Schweizer Haushalt.

Es fehlt in keiner «Menage» in Schweizer Beizen und ist auch in den meisten helvetischen Haushalten präsent: Die gelbrote Dose mit dem aufgedruckten Knorr-Maskottchen Knorrli und dem weissen «Aromat»-Schriftzug auf grünem Grund, darf mit Fug und Recht als kulinarisches Symbol der Schweiz bezeichnet werden.