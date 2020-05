Reise durch die Zeit

Arosa sagt Netflix den Kampf an

«Was Netflix kann, können wir aus Arosa schon lange», behauptet Arosa Tourismus. Mit einer digitalen Zeitreise sollen Zuschauer angelockt werden.

Arosa geht in die Offensive: Auf der Basis des im letzten Jahr neu erschienenen Buch e s «Arosa in 100 Geschichten» von Herausgeber Peter Röthlisberger wurde eine digitale Zeitreise in Form von Kurzgeschichten entwickelt. Ab dem 11. Mai bis zum Sommersaisonstart w ü rden über die Website und die Social - Media - Kanäle täglich neue Geschichten über den Bündner Ferienort publiziert, schreibt Arosa Tourismus in einer Medienmitteilung. J eden Tag wird mit einem k leinen Teaservideo auf die neue Geschichte aufmerksam gemacht. Diese kann man dann online lesen.