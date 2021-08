Neue Bewohnerin - Aroser Bärin Jambolina während Zahnoperation gestorben

Die neuste Bewohnerin des Aroser Bärenland Jambolina ist am Donnerstag verstorben. Sie musste sich einer Zahnoperation unterziehen und überlebte den Eingriff nicht, wie die Südostschweiz berichtet. Welche Gründe zum Tod der Bärin gefolgt haben, ist noch nicht klar. Die Operation hätte in einem Livestream übertragt werden sollen. Die Bärin Jambolina kam aus der Ukraine in das Bünder Bärenland in Arosa. Ihr ehemaliger Halter konnte wegen der Coronakrise nicht mehr mit ihr auftreten. Anschliessend lebte sie in einer wenig quadratmetergrossen Kiste in der Garage ihres Halters. Dies teilte das Aroser Bärenland anfangs Dezember in einer Mittteilung mit.