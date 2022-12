Arrogant? Zürcher Werbeagentur stösst Berliner vor den Kopf

«Nichts gegen Berlin: Aber du willst doch nicht ernsthaft hier alt werden?»: Die Zürcher Werbeagentur Wirz warb kürzlich mit einer provokanten Aussage auf einem mobilen Plakatanhänger um Kreativ-Nachwuchs. Auf der Rekrutierungswebsite «goodbyedeutschland.wirz.ch» schreibt die Firma: «Falls du Lust hast, in einen glasklaren See zu springen, statt dir in der Spree eine seltene Hautkrankheit zu holen […], dann sollten wir uns unbedingt verbindlich oder auch unverbindlich kennen lernen.»

Überwiegend positives Feedback

Die Aktion hätte weder frech noch arrogant wirken sollen, sondern sei eine zu Papier gebrachte Lebenserfahrung, sagt Wirz-Kreativdirektor Caspar Heuss. Er habe selbst fast zehn Jahre in Berlin gelebt, und wisse, wie sich junge Kreative in dieser Stadt fühlten. «Es ist wunderbar, solange man jung ist. Aber irgendwann wird man zu alt für den ganzen Zirkus.» In der Headline stecke – wie in jeder guten Werbung – ziemlich viel Wahrheit. «Daher kann ich mit der Kritik daran relativ gelassen umgehen.»