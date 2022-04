Vorwürfe aus Villarreal : Arrogante Bayern? «Wenn man spuckt, fällt es manchmal auf einen selbst»

Das Lob für den spanischen Club Villarreal über den Einzug ins Champions-League-Halbfinal ist gross. Die Spanier stichelten nach dem Spiel aber auch gegen die vermeintliche Arroganz der Bayern gegenüber ihrem Team.

Dieser Treffer besiegelte das Bayern-Aus in der diesjährigen Champions League.

In Spanien kamen entsprechende Kommentare gar nicht gut an, wie sich nun zeigte.

Villarreal schreibt munter weiter an seinen Geschichtsbüchern in dieser Saison. Nachdem der amtierende Europa-League-Sieger bereits Juventus Turin aus der Champions League geworfen hatte, erwischte es nun Titelfavorit Bayern München am Dienstagabend.