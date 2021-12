Wirbel an Darts-WM - Arroganz-Anfall und Pfeil-Panne bei Ex-Weltmeister van Gerwen

Weltmeister Gerwyn Price (l.) glaubt an einen erneuten Final-Einzug.

Der Niederländer hatte in der 2. Runde mit einer Pfeil-Panne zu kämpfen.

Weltmeister Gerwyn Price zeigt sich an der Darts-WM äussert zuversichtlich.

Noch bevor die Darts-WM in London in die heisse Phase geht, fliegen im Alexandra Palace bereits zwischen der Top-Favoriten die Fetzen. Titelverteidiger Gerwyn Price zeigte sich nach seiner überstanden 2.-Runden-Partie zuversichtlich. Der ehemalige Rugby-Profi sagte voraus, dass er erneut in den Final einziehen werde und dort mit Michael van Gerwen den zweitbesten Spieler der Welt schlagen werde.