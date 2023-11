Arrow 3: Israel setzt erstmals neuen Lenkflugkörper ein

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erstmals das Raketenabwehrsystem Arrow 3 eingesetzt, um einen Angriff abzuwehren. «Soldaten der israelischen Luftverteidigung haben heute Abend zum ersten Mal erfolgreich einen Arrow-3-Abfangjäger gestartet», teilten die israelische Armee und das Verteidigungsministerium am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. «Die Arrow-Rakete hat eine Bedrohung abgefangen, die weit weg vom Staat Israel unterwegs war», sagte Militärsprecher Daniel Hagari. «Wir haben eine Boden-Boden-Rakete abgefangen, die in unsere Richtung abgeschossen wurde.»