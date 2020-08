Kann man machen, muss man nicht Arsenal-Fan benennt sein Baby nach Mesut Özil

Ein Arsenal-Fan gewann gegen seine Ehefrau eine Wette. Der Wetteinsatz war hoch. Ob ihn die Frau bereits bereut?

1. Akt: Die Wette

Die Geschichte beginnt am 5. März dieses Jahres. An diesem Tag twittert Jack Robinson, ein leidenschaftlicher Arsenal-Fan, dass seine Frau schwanger sei. Er schickt die frohe Botschaft aber nicht einfach nur in die Weiten des Kurznachrichtendienstes, sondern adressiert sie an einen seiner Gunners-Idole: Mesut Özil. Robinson schreibt: «Im Juli erwartet meine Frau unser Kind. Sie hat zu mir gesagt, wenn ich dich dazu bringe, hier zu antworten, dann darf ich unser Kind Özil nennen. Also lass mich nicht hängen.»