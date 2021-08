Aaron Ramsdale - Arsenal-Goalie erscheint mit Asche von Grossvater zur Vertragsunterzeichnung

Zur Vertragsunterschrift bei den Gunners nahm Ramsdale dann die Asche seines Grossvaters mit und das, obwohl er seinen Opa nie kennenlernte. «Am gleichen Tag, an dem meine Mutter erfuhr, dass sie mit mir schwanger war, verstarb mein Grossvater. Sein Name war Ron, deshalb wurde ich in Erinnerung an ihn Aaron genannt», erklärt der neue Teamkollege von Granit Xhaka.

Der künftige Konkurrent von Bernd Leno im Tor der Gunners erzählte im Rahmen seiner Vorstellung, dass sein Vater die Asche zu allen Spielen mitnimmt und im Stadion jeweils ein Foto mit der Urne macht. «Dadurch bleibt mein Opa nahe an seinem Herzen.» Auch Ron Ramsdale wollte in seinen Jugendjahren gerne eine Karriere als Profi-Fussballer einschlagen, doch sein Vater hatte es ihm verboten. «Er war auch Goalie, also gibt es die eine oder andere Verbindung zwischen uns», erklärt der Engländer, der an der EM als dritter Keeper im Kader der Three Lions fungierte.