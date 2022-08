Premier League: Arsenal und Granit Xhaka bezwingen kämpferisches Crystal Palace

Gabriel Martinelli erzielte in der 20. Minute einen Treffer.

Action Images via Reuters

Am Freitag begann für die Gunners die neue Saison mit einem Derby gegen Cristal Palace. Granit Xhaka stand dabei in der Startelf. Er bildete die Doppelsechs mit Thomas Partey. Auch die ManCity-Neuzugänge Gabriel Jesus und Oleksandr Zinchenko spielten von Beginn an. Aussenverteidiger Zinchenko lieferte auch sogleich ab.