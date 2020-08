Xhakas schusseliger Nachfolger

Arsenals Final-Matchwinner zerstört fast den Pokal

Mit zwei Toren schiesst Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal zum FA-Cupsieg. Danach zeigt der Captain, dass er das mit dem Feiern noch etwas üben muss.

Irgendwie war er so etwas wie der Alleinunterhalter dieses FA-Cupfinals. Den Penalty, den er anschliessend selber verwandelte, holte Pierre-Emerick Aubameyang heraus, in der zweiten Halbzeit vernaschte er seinen Gegner und chipte den Ball über Chelseas Goalie Willy Caballero – das Siegtor. Doch damit nicht genug: Der Gabuner, als Captain Nachfolger des Schweizers Granit Xhaka, sorgte auch bei der Pokalübergabe für einen Schmunzler. Als er die Trophäe in die Höhe heben wollte, fiel ihm der Sockel ab – der Rest des Pokals gleich hinterher. Gleichermassen entsetzt und belustigt schlug er die Hände hinter dem Kopf zusammen, seine Mitspieler halfen ihm, die Teile wieder zusammenzusetzen.