Arthur Cabral: Ex-FCB-Knipser zieht von Fiorentina zu Benfica weiter

Der brasilianische Superstar habe Paris St. Germain am Sonntag mitgeteilt, dass er den Club noch diesen Sommer verlassen möchte. Dies berichtet die französische Sportzeitung «l'Équipe» am Montag. Der 31-Jährige, der in der französischen Hauptstadt noch einen Vertrag bis 2025 (plus Option auf ein Jahr Verlängerung) besitzt, wird seit längerem mit einer Rückkehr zu Ex-Club Barcelona in Verbindung gebracht, von wo aus Neymar 2017 für die bisherige Rekordsumme von rund 222 Millionen Franken zu PSG gewechselt war. Ebenfalls ist schon länger bekannt, dass Neymar in Paris im Schatten von Kylian Mbappé alles andere als glücklich ist. Auf Instagram hat der 124-fache brasilianische Internationale den Club-Namen bereits aus seiner Bio entfernt. Zudem meinte Barça-Boss Joan Laporte erst kürzlich: «Ich glaube, dieser Transfer wird über die Bühne gehen.» (sih)