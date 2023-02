Arthur Honegger landet nach Snowboard-Unfall im Spital

In der Halfpipe ist er nun verunfallt und hat sich am Knie verletzt, wie er auf Instagram mit einem Spitalfoto verrät.

Der «10 vor 10»-Moderator Arthur Honegger liebt das Brett – ob als Skate- oder Snowboard, spielt dabei keine Rolle. Hauptsache, er kann waghalsige Stunts abliefern. Nun hatte eine Fahrt in die Halfpipe allerdings unschöne Folgen für den 44-Jährigen: «Bin neulich gestürzt und habe mich am Knie verletzt, deshalb kann ich jetzt eine Weile nicht fahren», schreibt er auf Instagram und versieht die Worte mit einem heulenden Emoji.

Die dazugehörigen Bilder zeigen den Bündner zunächst in luftiger Höhe während eines Sprunges und anschliessend im Spitalhemd. Scheinbar habe er den «Frontside Air»-Sprung versucht, sei aber statt auf den Beinen schliesslich im MRI gelandet. In seinem Post schreibt er weiter: «Snowboarden macht Spass, aber birgt auch Risiken.» Gleichzeitig appelliert er an seine Followerschaft. So sei sein Beitrag auch «eine freundliche Erinnerung an alle, aufzupassen». Trotz allem verspricht er in den Hashtags, rasch zurückkehren zu wollen.