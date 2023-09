Tennis: Aryna Sabalenka gewinnt das US Open

Das Tennis-Märchen ist perfekt. Publikumsliebling Coco Gauff schnappt sich vor heimischer Kulisse in New York ihren ersten Grand-Slam-Titel. Dabei deutet zu Beginn der Partie noch wenig auf den Titelgewinn der Teenagerin hin. Vor über 23’000, grösstenteils US-amerikanischen, Fans startet Publikumsliebling Coco Gauff (WTA 6) alles andere als optimal in ihren ersten Final bei ihrem Heimturnier am US Open gegen Aryna Sabalenka (WTA 2). Gleich im ersten Aufschlagsspiel wird die 19-Jährige gebreakt, den Startsatz gibt sie in 40 Minuten mit 2:6 ab.