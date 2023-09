Aryna Sabalenka: Novak Djokovic gratuliert zur Nummer 1

1 / 5 Aryna Sabalenka ist ab nächstem Montag offiziell die beste Tennisspielerin der Welt. AFP Die Weissrussin spielt am Mittwoch gegen die Chinesin Qinwen Zhang im US-Open-Viertelfinal. AFP Im Achtelfinal schlug sie Russin Darja Kassatkina locker in zwei Sätzen. Getty Images via AFP

Darum gehts Aryna Sabalenka (25) ist nach dem US Open die neue Nummer eins der Frauen.

Die Weissrussin bekam eine Glückwunsch-Nachricht von Novak Djokovic.

Vor einiger Zeit dachte sie bereits an Rücktritt.

«Ich versuche einfach zu kämpfen, weil mein Papa wollte mich zur Nummer eins machen», sagte Aryna Sabalenka Anfang 2020, nachdem ihr Vater kurz zuvor völlig unerwartet im Alter von nur 43 Jahren verstorben war. Knapp vier Jahre später hat die weissrussische Tennis-Spielerin nun den Wunsch ihres Vaters endlich erfüllt.

Dank der überraschenden Niederlage von Iga Swiatek im US-Open-Achtelfinal gegen die Lettin Jelena Ostapenko (WTA 21) übernimmt Sabalenka nach dem Turnier in Flushing Meadows die Weltranglistenspitze der Frauen – dies nach einer 75-wöchigen Regentschaft der Polin auf dem Tennis-Thron.

Nummer 1 über Nacht

«Ich war traurig, dass sie verloren hat», meinte die 25-Jährige nach ihrem Match gegen die Russin Darja Kassatkina, den sie mit 6:1 und 6:3 gewann. Das Erreichte bedeute ihr natürlich sehr viel, aber es wäre ihr lieber gewesen, das Ganze auf dem Court in einem «Battle» zu entscheiden, so Sabalenka.

An der Pressekonferenz erklärte sie hinterher, dass es nicht ganz einfach gewesen sei, sich auf ihre Achtelfinalpartie zu konzentrieren. Die Weissrussin erfuhr am Montagmorgen nach dem Aufwachen von der Niederlage Swiateks und wurde von Glückwunschnachrichten geradezu überwältigt.

Memes vom Djoker

Eine ganz spezielle Message schickte ihr dabei ein gewisser 23-facher Grand-Slam-Champion, der nach dem US Open die neue Nummer eins der Männer sein wird. «Die lustigste Nachricht kam von Novak Djokovic», sagte Sabalenka und fügte an, der Serbe habe ihr eine Fotomontage weitergeschickt, die im Internet kursiere. Darauf seien er und Sabalenka mit lustigen Sonnenbrillen zu sehen. «Er schrieb nur, lächle, wenn du bald die Nummer eins der Welt bist», so die Weissrussin.

Zum Lachen war ihr in den letzten Monaten trotz sportlichem Hoch nicht immer zumute. Vor dem Turnier in Miami im März berichtete Sabalenka davon, dass ihr auf der Tour extrem viel Hass entgegenschlüge wegen der Rolle ihres Heimatlandes im Krieg gegen die Ukraine. Später rückte sie beim French Open in Paris in den medialen Fokus, als ihr die Ukrainerin Marta Kostyuk den Handschlag verweigerte und Sabalenka danach für ihre Kriegshaltung scharf kritisierte.

Presse-Boykott in Paris – Pizza und Burger in New York

Sabalenka boykottierte in Roland Garros zwischenzeitlich die obligatorischen Pressekonferenzen mit Verweis auf ihre «mentale Gesundheit», weil sie unzählige kritische Kriegsfragen beantworten musste. Nach ihrem Halbfinaleinzug brach sie den Presseboykott und distanzierte sich zum Krieg sowie zum weissrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko.

Trotzdem riss die Kritik an Sabalenka nicht ab. Von ukrainischer Seite hiess es weiter, sie positioniere sich nicht genügend klar zu der weissrussischen Politik. Im Juni veröffentlichte dann Netflix eine neue Staffel der Serie «Break Point», in der man Sabalenka sieht, wie sie weinend Hassnachrichten vorliest, die sie auf Instagram bekommt. Weil wildfremde Menschen ihr und ihrer Familie den Krebstod in den Kommentaren wünschten, sprach sie in der Serie sogar über Rücktrittsgedanken.

In New York ist davon nichts mehr zu spüren. Die Australian-Open-Siegerin hatte nach ihrem Viertelfinaleinzug auch sichtlich Spass, die Fragen der Journalisten und Journalistinnen zu beantworten. Als ein Reporter wissen wollte, wie sie denn gedenke, die Nummer eins zu feiern, lachte Sabalenka laut und meinte: «Vielleicht werde ich eine Pizza oder einen Burger essen, ich liebe es einfach zu essen, sorry Leute».

