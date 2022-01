St. Gallen – Arzt ändert Protokolleinträge nach dem Tod einer Patientin

Mehrere Risikofaktoren missachtet

Der Hausarzt erfuhr noch am selben Tag vom Tod seiner Patientin. Kurz darauf änderte er in der praxiseigenen Software die Einträge zur Krankheitsgeschichte der Frau. So fügte er beispielsweise an, dass die Patientin keine Thrombose-Spritze wünscht, obwohl dies im ursprünglichen Eintrag nicht erwähnt wurde.