Ein Arzt in Widnau SG bietet Coronatests für fünf Franken an

Ein Arzt aus Widnau SG bietet für Personen unter 30 den Test für fünf Franken an.

Getestet wird jeweils am Samstag.

Ein Rheintaler Arzt bietet Corona-Tests für fünf Franken an.

Bis 10. Oktober übernimmt der Bund die Kosten für Corona-Tests. Nach dem 10. Oktober müssen Ungeimpfte, die ein Zertifikat erlangen wollen, die Testkosten selbst bezahlen. «Die sehr hohen Kosten für die Tests sollen nicht mehr von der Allgemeinheit getragen werden», schrieb die Regierung in einer Mitteilung. Wie viel ein solcher Test danach kosten wird, entscheidet schlussendlich der Markt. Roman Würth, ein Arzt aus Widnau SG, hat den Preis bereits jetzt sehr tief angesetzt. Wie er gegenüber dem «St. Galler Tagblatt» bestätigt, bietet der Mediziner für Personen bis und mit 30 Jahren einen Corona-Test für fünf Franken an.

Gemäss seiner Erfahrung würden Personen in der Schweiz unter 30 Jahren keine ernsthafte Erkrankung durchmachen. Deswegen hält er die Impfung für diese Altersgruppe, im Gegensatz zu den älteren Bevölkerungsgruppen, für unnötig. «Ich kann die Ängste vor einer Impfung nachvollziehen. Einmal mehr werden Jugendliche und junge Erwachsene in unserem Land benachteiligt», sagt Würth in einem Interview.