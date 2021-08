Pristina – Kosovo - Arzt entfernt ein altes Nokia-Handy aus dem Magen eines Mannes

Mit einem medizinischen doch recht aussergewöhnlichen Fall, musste sich der Gastroenterologe Skender Telaku auseinandersetzen. In der gastroenterologischen Klinik in Pristina meldete sich ein 33-jähriger Mann, der ein Handy verschluckt hatte, was dem Arzt auch Röntgenbilder bestätigten. Der Mann sagte, das Telefon sei schon seit vier Tagen in seinem Bauch.