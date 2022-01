Hausarzt wird von Bezirksgericht in St. Gallen freigesprochen

Dies, obwohl die Patientin mehrere Risikofaktoren aufwies. Die Patientin starb einen Tag nach dem letzten Hausarzt-Besuch an einer Lungenembolie.

Der St. Galler Hausarzt, der wegen fahrlässiger Tötung sowie Urkundenfälschung angeklagt war, wurde vom Kreisgericht in St. Gallen freigesprochen.

Ein Hausarzt stand vor dem Kreisgericht in St. Gallen, weil er bei einer Patientin die Anzeichen einer Thrombose nicht erkannte.

Der plötzliche Tod einer Frau im Juli 2017 wurde am Dienstag vor dem Kreisgericht in St. Gallen aufgearbeitet. Die Frau hatte wegen eines Treppensturzes ihren Hausarzt aufgesucht, ein enger Familienfreund, wie vor Gericht klar wurde. In mehreren Konsultationen klagte die Frau über Schmerzen im linken Unterschenkel.