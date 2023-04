Honduras : Kakerlake in Vagina gefunden

Wegen Unwohlsein zum Arzt

Dass etwas nicht stimme, habe die Frau aber sehr wohl bemerkt. Sie berichtete von einem «extrem komischen Gefühl» in ihrer Vagina und fühle sich «ruhelos, verschwitzt und aufgewühlt». Wegen der Symptome habe sie nicht in den Schlaf gefunden. Im Spital wurde sie dann anhand eines Spekulums, einer Art Spreizzange, die in die Vagina eingeführt wird, untersucht. Calix konnte dann recht schnell feststellen, dass es sich um ein Insekt handelte, genau genommen um eine Kakerlake. Das Insekt sei bei der Entnahme bereits tot gewesen.

Kakerlake war vermutlich auf Nahrungssuche

Dass sich Kakerlaken in Körperöffnungen verirren, kann schon mal vorkommen – allerdings sind sie dann eher in Ohren zu finden. Vermutlich suchen sie dort nach Nahrung, Ohrenschmalz verschmähen die Insekten nicht. Das meinte zumindest der Insektenforscher Coby Schal in einem Gespräch mit «National Geographic». Bereits in der Vergangenheit wurde über verschiedene Fälle berichtet, in denen Kakerlaken in die Ohröffnung von Menschen gekrochen sind.



Dass sich eine Kakerlake in die Vagina einer Frau verirre, ist den honduranischen Ärzten allerdings noch nie untergekommen. Ungefährlich sei dies auch nicht, so Calix. «Die Tiere können Gewebe beschädigen und Infektionen im Körper auslösen.»