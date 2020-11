Nicolas Blondel, leitender Arzt am Kantonsspital Freiburg, wandte sich am Montagabend via Twitter an die Öffentlichkeit - mit einer Warnung: Das Spital werde wohl zwischen Dienstag und Donnerstag keine freie Betten mehr zur Verfügung habe n . Derzeit liefere der Rettungsdienst einen Covid-Patienten alle 15 Minuten in den Notfall . Wenn das so weitergehe, werde das Spital bald voll sein. Die Lage sei « extrem ernst » , es sei der allerletzte Moment, um zu handeln, so Blondel.