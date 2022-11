Gesundheit: Führt Body Positivity zu mehr Übergewichtigen?

Body Positivity, das bedeutet: den Körper so zu akzeptieren , wie er ist (siehe Box). Wie sehr das Thema die Gemüter erregen kann, zeigte kürzlich die ZDF-Sendung «unbubble»: Sechs Teilnehmende diskutierten über den Hashtag «Body Positivity» und wer diesen verwenden darf, Schönheitsideale und Repräsentation – bis der Arzt Felix Berndt, der in den sozialen Medien als «doc.felix» Gesundheitstipps gibt, die Ruhe störte.

«Ich denke die ganze Zeit tatsächlich in anderen Sphären», sagte Berndt und brachte den Aspekt der Gesundheit ins Spiel. Dafür erntete er von den anderen Teilnehmenden einen Shitstorm. Das Video generierte in kürzester Zeit über eine halbe Million Klicks und 11'000 Kommentare.

«Das ist internalisierte Fettfeindlichkeit»

Debatte eskaliert

Unter dem Video häufen sich die Kommentare – eine Vielzahl stimmt dem Mediziner zu. So schreibt etwa User «Thrawn»: «Stell dir einfach mal vor, du studierst sieben Jahre Medizin, lieferst Fakten, bist freundlich und kompetent, um in so einer Shitshow niedergemacht zu werden. Respekt an dich Felix und schämt euch unbubble.» Oder aber User «Cosmic Rebell», der schreibt: «Felix hat absolut recht. Es ist echt heftig, dass sich ein Arzt wegen Fakten entschuldigen muss.»