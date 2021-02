Eine Anhörung des Obersten Gerichtshofs von Sacramento endete abrupt, nachdem ein Arzt sich inmitten einer Operation zugeschaltet hatte. Auf die Frage des Richters, ob er tatsächlich gerade einen Patienten bei sich habe, sagte Scott Green: «Das ist korrekt, ich bin froh, dass ich weitermachen kann. Ich habe einen weiteren Chirurgen hier, der die Operation mit mir durchführt.» Er fügte an, dass er für den Prozess verfügbar sei und der Richter doch bitte fortfahren solle.

«Nein, das ist nicht angemessen, ich fühle mich nicht wohl dabei. Ich werde einen anderen Termin finden, an dem Sie nicht in die Bedürfnisse eines Patienten involviert sind», so Richter Gary Link. Auf den Vorfall angesprochen, wollte Scott Green gegenüber BBC keinen Kommentar abgeben.