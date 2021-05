Villenbrand am Zürichberg - Verstorbener Arzt plante mit kasachischer Präsidententochter Klinik für Superreiche

Grosseinsatz in Zürich letzte Woche: Der Arzt R.S. verschanzte sich in seiner Villa.

Wollte sie in der Schweiz in eine Luxusklinik investieren? Die kasachische Präsidententochter Aliya Nasarbajewa. (Archivbild)

Der Vorfall von vergangener Woche, als der Arzt R.S.* am Zürichberg eine Villa angezündet und sich dann erschossen hat, zieht immer weitere Kreise. Dokumente zeigen, dass der verstorbene Kardiologe in Pfäffikon am Zürichsee eine Luxusklinik geplant hatte – und dafür mit Geld der superreichen kasachischen Präsidententochter Aliya Nasarbajewa rechnete, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. 350 Millionen Franken hätten unter anderem in den Bau von 50 Luxussuiten, Operationssälen und Personalhäusern investiert werden sollen.