Darum gehts Ein inkompetenter Arzt nutzte Schlupflöcher im Schweizer System, um weiterhin praktizieren zu können.

Weil der Entzug einer ärztlichen Zulassung nur für den jeweiligen Kanton gilt, zog er einfach in einen anderen Kanton, nachdem er ein Berufsverbot erhalten hatte.

In seiner Heimat wurde der Rumäne bereits wegen falscher Verschreibungen von Arzneimitteln verurteilt.

Mit einem vom Bundesamt für Gesundheit anerkannten Diplom zog ein 53-jähriger rumänischer Arzt in den Kanton Freiburg, um dort zu praktizieren. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Der Mann war in seiner Heimat bereits wegen falscher Verschreibungen von Arzneimitteln verurteilt worden, ausserdem war ein Verfahren gegen ihn hängig. Während der drei Monate im Jahr 2014, in denen er in Freiburg arbeitete, zeigte sich, dass dem Mann Fähigkeiten und Kenntnisse über therapeutische Produkte fehlten. Er wurde als «inkompetent und unzuverlässig» eingestuft, worauf ihm die Lizenz entzogen wurde.

Davon liess sich der Arzt aber nicht abschrecken. Nachdem er sein Glück in Bern versucht hatte – sein Antrag wurde im April 2015 abgelehnt – zog er in den Kanton Waadt. Nachdem er dort einen Monat lang tätig gewesen war, verschlug es ihn nach Frankreich. Als er auch dort suspendiert wurde, reichte er ein neuerliches Gesuch zur Ausübung ärztlicher Tätigkeiten im Kanton Waadt ein. Die Rückschläge in Freiburg, Bern und Frankreich erwähnte er bei der Einreichung des Gesuchs nicht. Auch seine Vorgeschichte in Rumänien verheimlichte der Mann.

Wegen «Mangels an Kapazität» wurde das Gesuch vom Kanton Waadt abgelehnt. Nachdem er sich anschliessend vergeblich an die Kantone Jura, Neuenburg, Freiburg und Bern gewandt hatte, versuchte er sein Glück Ende 2020 erneut im Kanton Waadt und forderte eine Million Franken «Schadensersatz», falls das Gesuch abgelehnt werde. Der Kanton lehnte das Gesuch ab, was gerichtlich bestätigt wurde.

