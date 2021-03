Der Anästhesist arbeitet in der Poliklinik Santa Maria alle Scotte in Siena.

Der 48-jährige Salvatore Quarta arbeitet in der Poliklinik Santa Maria alle Scotte in Siena. Zum Bild schrieb er:

«Helft uns»

«Wir haben uns daran gewöhnt, die Gesichter des medizinischen Personals zu sehen – oder besser gesagt ihre müden Augen. Die Hände sind jedoch nicht zu sehen, doch das sind unsere primären Arbeitsinstrumente. Das Bild soll auf die Verletzungen des Gemüts und der Körperlichkeit all jener hinweisen, die diese Pandemie täglich im Graben bekämpfen. Worum wir also bitten: Helft uns.»

Die Arbeitsschichten im Spital seien laut Quarta zurzeit so eingerichtet, dass alle Ärzte während zwei bis drei Monaten auf der Covid-Station arbeiteten, und anschliessend für einen Monat in den OP wechseln würden – und zwar um sich auszuruhen. So paradox wie das klinge: die Arbeit auf der Covid-Station sei anstrengender, beteuert Quarta. Dort müssten die Mediziner nämlich ständig Maske und Schutzschirm tragen, hätten mit immer jüngeren Erkrankten zu tun und seien mit schweren Schicksalen konfrontiert.