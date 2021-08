Weiterhin Gratis-Tests - Arzt und Jungpolitiker wollen unter-40-Jährige von Impfdruck befreien

Auch Immunologe und Taskforce-Mitglied Richard Neher sagte in der «SonntagsZeitung», eine starke vierte Welle könne so nicht verhindert werden. Alain Berset appellierte am Mittwoch erneut, sich jetzt impfen zu lassen. Nun steht aber zur Debatte, den Druck auf junge Ungeimpfte abzubauen.

«Mit Impfung ohne schlechtes Gewissen zuwarten»

Junge Generation werde weiteres Mal in Pflicht genommen

«Als praktizierender Hausarzt sehe ich es mit Besorgnis kommen, dass die junge Generation in dieser Covid-19-Pandemie beim Impfen ein weiteres Mal in die Pflicht genommen wird», so der Arzt, der sich als überzeugter Impfbefürworter bezeichnet. Er fragt, wie den Jungen erklärt werden sollte, wenn in zehn Jahren unerwartet doch Nebenwirkungen der Impfung aufträten. «Die älteren Generationen hätten in diesem Fall zumindest bezüglich Risikoreduktion einen Nutzen durch die Impfung gehabt.»