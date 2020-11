Für den Mediziner steht einiges auf dem Spiel, wenn er am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich antraben muss. Der Arzt ist der Schändung oder alternativ der Ausnützung einer Notlage beschuldigt. Laut Anklageschrift hat der Mann, der um die 50 Jahre alt ist, im letzten Herbst eine Patientin untersucht, die seit rund einer Woche an Schnupfen, Husten und Halsschmerzen litt und deswegen ein Arztzeugnis benötigte.

Nachdem er mit dem Stethoskop ihre Lunge abgehört hatte, sagte er der Patientin, dass er sie noch wegen Bauchschmerzen untersuchen wolle. Er fragte die Frau, ob sie an Verstopfungen leide, was sie verneinte. Er forderte sie auf, auf den Behandlungstisch zu liegen, wo sie ihre Leggings und die Unterwäsche herunterzog. In der Folge, so die Anklageschrift, soll er sie aus sexuellen Motiven anal und vaginal untersucht haben.