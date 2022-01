«Corona is over!» – Arzt eckt mit unbedachtem Post direkt aus dem Club an

«Mr Kurti, Corona is over! End the lockdown now!», schrieb der Arzt mit albanischen Wurzeln am späten Samstagabend.

Florim Cuculi sagt über den inzwischen gelöschten Post: «Ich habe im Ausgang mitten in der Nacht im Affekt etwas gepostet, das ich heute so nicht mehr sagen würde.»

«Mr Kurti, Corona is over! End the lockdown now!», schrieb Florim Cuculi, Co-Chefarzt des Luzerner Kantonsspitals, in einem Instagram-Post.

Den Arztkittel hat Florim Cuculi gegen eine Lederjacke getauscht. Lässig posiert er mit einem Drink in der Hand vor einer Bar. Im Instagram-Post direkt aus dem Ausgang im Zürcher Club Plaza richtete sich der Co-Chefarzt des Luzerner Kantonsspitals an den kosovarischen Premierminister Albin Kurti. «Mr Kurti, Corona is over! End the lockdown now!», schrieb der Arzt mit albanischen Wurzeln am späten Samstagabend.