In den letzten Tagen wurde der Arzt auf der Business-Plattform Linkedin aktiv. Dort waren die ersten Bilder des Impfzentrums in der Messehalle Zürich Oerlikon veröffentlicht worden. Wie die «Luzerner Zeitung» berichtet , verglich der Mediziner die Bilder mit einem Konzentrationslager aus dem Zweiten Weltkrieg.

So schreibt er unter eines der Bilder des Impfzentrums: «Schlichte Eleganz und funktionaler Purismus. So ähnlich sieht es in Theresienstadt auch aus!» Dies soll sich laut Bericht auf das ehemalige KZ Theresienstadt in der tschechischen Stadt Terezín beziehen. Weiter ist in diesem Kommentar zu lesen: «Ist denn wenigstens klar, wie oft man jährlich die Ehre hat, diese Oase des guten Geschmacks zu sehen? Oder konnte man sich bei täglich mittlerweile einstelligen Todeszahlen nicht mit diesen Nebensächlichkeiten abgeben?»