Abtreibung soll mit Hormon-Cocktail abgrebrochen werden

Mifegyne ist ein breit verwendetes Medikament, um eine Abtreibung einzuleiten. Eine Stiftung bietet an, dies mit Hormonen rückgängig zu machen.

Eine aus dem Baselbiet agierende Stiftung bietet hormonelle Behandlungen an, die eine eingeleitete Abtreibung rückgängig machen sollen.

Die Stiftung «Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind (SHMK)» in Münchenstein BL bietet Schwangeren an, mit Medikamenten eingeleitete Abtreibungen rückgängig zu machen. Dafür bringt sie, sie mit Ärzten in Verbindung, die ihnen einen Hormon-Cocktail verschreiben, der die Wirkung der ersten Abtreibungspille neutralisieren soll.