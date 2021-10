Donovanosis - Arzt warnt vor «fleischfressender» Geschlechtskrankheit

Fälle der sexuell übertragbaren Krankheit aus den Tropen nehmen in Grossbritannien zu.

In Europa ist die Geschlechtskrankheit Donovanosis bisher eher unbekannt. Geht es nach einem britischen Arzt, könnte sich das aber ändern, wie er in einem Tiktok-Video erklärt. Die Krankheit ist auch als Granuloma inguinale oder als fleischfressende Geschlechtskrankheit bekannt. Fleischfressend deshalb, weil eine unbehandelte Infektion dazu führt, dass sich tellergrosse Geschwüre bilden, die das Gewebe angreifen und es allmählich zerstören. Zurück bleiben dauerhafte Narben.

Donovanosis ist eine Geschlechtskrankheit der Tropen. Sie ist verbreitet in Südostindien, Papua-Neuguinea, Zentralaustralien, aber auch in der Karibik, in Brasilien und Teilen Afrikas. Auch aus Vietnam sind Fälle bekannt. Dr. Karan Rajan, der im Tiktok-Video vor der Krankheit warnt, stützt sich auf Zahlen der englischen Gesundheitsbehörde Public Health England. Demnach wurden 2019 30 Fälle gemeldet, während es 2016 erst 19 waren. Und auch während des Pandemiejahres 2020 gab es trotz Lockdown 18 weitere Fälle.