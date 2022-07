Wallis: Arzt will im Vollrausch seine Tinder-Bekanntschaft erwürgen

Es sollte eine entspanntes Wochenende unter Freunden werden. Ein deutscher Arzt lud eine Flugbegleiterin mit Wohnsitz in der Deutschschweiz zum Wandern im Oberwallis ein. Dabei kam es zu mehreren Gewalttaten seitens des Arztes gegen die Frau, was in einer versuchten Tötung gipfelte. Der 40-Jährige ist nun vom Kreisgericht Oberwallis der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig gesprochen worden.