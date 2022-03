Während Entbindung : Arzt wird erwischt, wie er sich auf Spital-Toilette Spritze setzt

Während eine Frau im Freiburger Kantonsspital ihr Baby bekam, injizierte sich der diensthabende Anästhesist auf dem WC ein starkes Beruhigungsmittel. Er fiel nicht zum ersten Mal negativ auf.

Anfang Februar wurde ein Anästhesist des Freiburger Kantonsspitals (HFR) auf der Toilette der Intensivstation dabei erwischt, wie er sich mit Propofol, einem starken Beruhigungsmittel, betäubte. Eine seiner Patientinnen lag währenddessen in den Wehen und wartete vergeblich auf die sogenannte Periduralanästhesie (PDA), also eine Betäubung der Rückenmarksnerven, wie «Le Matin Dimanche» berichtet. Einem Pfleger der Station zufolge hätte die Frau eine Querschnittslähmung riskiert, wenn der Arzt die PDA in diesem Zustand durchgeführt hätte.