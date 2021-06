AS-Roma-Star Chris Smalling will mit seiner Frau ein Ufo gesehen haben

Kurioser Urlaub auf Jamaika : AS-Roma-Star Chris Smalling will mit seiner Ehefrau ein Ufo gesehen haben

Der englische Innenverteidiger Chris Smalling urlaubte mit seiner Familie auf Jamaika. Seine Frau setzte danach merkwürdige Posts auf Instagram ab.

Nach einer langen Fussball-Saison flog der AS-Roma-Star Chris Smalling mit seiner Familie auf Jamaika in den Urlaub. Dort ereignete sich Unglaubliches, wie seine Frau Sam Smalling ihren Followern auf Instagram berichtet. So schreibt sie, dass sie und ihr Ehemann auf der Karibik-Insel ein Ufo gesichtet hätten: «Ich verspreche, wir haben keine magischen Pilze oder Ähnliches zu uns genommen, aber er und ich sahen das verrückteste Ufo in der letzten Nacht.» Die unheimliche Begegnung habe sogar längere Zeit gedauert: «Es flog runter in unsere Nähe. Und dann wendete es und schoss hoch in den Himmel, wo es dann für eine Stunde schwebte – vielleicht auch länger, aber wir mussten gehen.»