Freund von Rihanna : ASAP Rocky wegen Schüssen auf Bekannten angeklagt

Am Mittwoch muss er nun in Los Angeles vor einem Gericht erscheinen.

Der US-Rapper ASAP Rocky ist wegen des Vorwurfs von Schüssen auf einen Bekannten angeklagt worden. Dem Freund von Pop-Superstar Rihanna wird in zwei Anklagepunkten ein Angriff mit einer halbautomatischen Schusswaffe zur Last gelegt, wie die Staatsanwaltschaft der kalifornischen Millionenmetropole Los Angeles am Montag mitteilte. Der 33-jährige Sänger des Hits «Praise the Lord (Da Shine)» wird am Mittwoch vor Gericht erscheinen müssen.