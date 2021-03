In Ascona herrscht im Freien bald eine Maskenpflicht. Dieses Obligatorium hat der Gemeinderat verhängt. Es gilt ab Mitte kommender Woche im Ortskern und auf der Piazza am See. So soll ein «covidfreies Ascona» erreicht werden, wie der «Tages-Anzeiger» den Gemeindepräsidenten Luca Pissoglio zitiert. Ascona ist damit die erste Tessiner Gemeinde mit einem flächendeckenden Maskenobligatorium.