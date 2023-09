Ascona: Hündin Morgana vermisst – «besessene» Sitterin verurteilt

Hündin Morgana verschwand in Ascona TI am 4. Mai 2023.

Der Fall ist mysteriös: Morgana war am 4. Mai in der Stadt Ascona verschwunden. Elena Walder, ihre Besitzerin, setzte alles daran, ihr geliebtes Haustier zu finden. Unter anderem liess Walder die Bilder der Überwachungskameras aus der Umgebung untersuchen. Dabei stellte sich heraus, dass die inzwischen verurteilte Frau mit Morgana am Tag nach deren Verschwinden in einem Bus gesehen worden war. Mit ihr reiste ein junger Mann, der Morgana an der Leine hielt.