Berg-Karabach: Aserbaidschan verteidigt Vorgehen vor UN

Nach der Eroberung der Region Berg-Karabach durch Aserbaidschan hat dessen Aussenminister Jeyhun Bayramov das Vorgehen vor dem UNO-Sicherheitsrat als Einsatz gegen armenische Terroristen verteidigt. «Was Armenien der internationalen Gemeinschaft als Angriff auf friedliche Bewohner der Region Karabach in Aserbaidschan darzustellen versucht, sind in Wirklichkeit Anti-Terror-Massnahmen Aserbaidschans», sagte Bayramov am Donnerstag im mächtigsten UNO-Gremium in New York.