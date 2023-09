Aserbaidschan: Berichte über Dutzende Tote bei Kämpfen in Berg-Karabach

Aserbaidschanische Truppen haben am Dienstag armenische Stellungen in der Kaukasusregion Berg-Karabach angegriffen. Mindestens 27 Menschen seien dabei ums Leben gekommen, sagte der Ombudsmann für Menschenrechte in Berg-Karabach, Geghan Stepanjan. Unter den Toten seien zwei Zivilisten, eine der Personen sei ein Kind. Mehr als 200 weitere seien verletzt worden, darunter elf Kinder. Die ethnisch armenischen Behörden in der Region riefen zu Gesprächen auf. Die aserbaidschanische Präsidialverwaltung erklärt aber, es handle sich um eine «Anti-Terror-Operation», die weitergehen werde, bis «illegale armenische Militärformationen» kapitulierten und die separatistische Regierung von Berg-Karabach sich auflöse.