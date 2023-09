Berg-Karabach: Aserbaidschanische Truppen töten russische Soldaten

1 / 3 Erneut waren in der Region Berg-Karabach Kämpfe ausgebrochen. (Archivbild) IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium betonte, man beschränke sich auf legitime militärische Ziele – Videos zeigen etwas anderes. (Archivbild) AFP Im Zuge der Kampfhandlungen in der Region Berg-Karabach feuerten aserbaidschanische Truppen auch auf russische Friedenssoldaten. Der Beschuss forderte das Leben der russischen Militärs. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Darum gehts Im seit Jahrzehnten umkämpften Berg-Karabach-Gebiet hat Aserbaidschan neue Kampfeinsätze gestartet.

Im Zuge der Kampfhandlungen wurde auch russische Friedenstruppen beschossen.

Nun hat sich der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev bei Putin für das Missgeschick entschuldigt.

Am Mittwoch wurde in der Nähe des Dorfes Dzhanyatag in der Region Berg-Karabach ein Auto mit russischen Friedenstruppen befeuert. Der Beschuss durch die aserbaidschanischen Truppen forderte das Leben der Militärs. Unter den Opfern befand sich auch Iwan Kowgan, der stellvertretende Kommandant der russischen Friedenstruppen.

Nun hat sich der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev bei Putin für das «Missgeschick» entschuldigt, wie «Ria Nowosti» berichtet. «Aliyev entschuldigte sich und drückte sein tiefes Beileid zum tragischen Tod der russischen Friedenstruppen in Karabach am 20. September aus. Es wurde betont, dass die Vorfälle möglichst gründlich untersucht werden und alle Verantwortlichen ordnungsgemäss bestraft werden», heisst es in der Erklärung.

Verantwortlicher Kommandant von Dienst suspendiert

Einer der Verantwortlichen wurde bereits bestraft. Der Kommandeur des aserbaidschanischen Armeekorps, dessen Untergebenen für den Beschuss der russischen Friedenssoldaten verantwortlich waren, wurde vom Dienst suspendiert, wie «Ria Novosti» auf Twitter schreibt.

Kämpfe um Karabach waren jüngst wieder entbrannt

Die Region Berg-Karabach ist seit Jahrzehnten ein Konfliktherd. Das christlich-orthodoxe Armenien und das muslimische Aserbaidschan sind seit langem verfeindet. Grösster Zankapfel zwischen Eriwan und Baku ist die Enklave Berg-Karabach, die zu Aserbaidschan gehört, aber von Armeniern bewohnt wird.

Jüngst hat Aserbaidschan neue Kampfeinsätze im Gebiet gestartet. Das Verteidigungsministerium in Baku sprach am Dienstag zur Begründung von einer «Antiterroroperation lokalen Charakters zur Wiederherstellung der verfassungsmässigen Ordnung» in der Region. Der Mitteilung aus Baku zufolge dient der Militäreinsatz dazu, den nach dem letzten Berg-Karabach-Krieg 2020 im Waffenstillstand festgeschriebenen Rückzug armenischer Truppen aus dem Gebiet durchzusetzen.

Zuvor hatten das aserbaidschanische Innenministerium, der Geheimdienst und die Staatsanwaltschaft erklärt, zwei Mitarbeiter der Strassenverwaltung seien vor Morgengrauen mit ihrem Auto auf eine Mine gefahren und durch die Explosion getötet worden. Zu Hilfe eilende Soldaten seien von einer weiteren Mine getötet worden.

Aserbaidschan brachte Berg-Karabach wieder unter Kontrolle

Aserbaidschan hat nach den Worten von Präsident Ilham Aliyev die von Armeniern bewohnte Kaukasusregion Berg-Karabach komplett unter seine Kontrolle gebracht. Innerhalb von nur einem Tag habe man die «Anti-Terror-Massnahmen» gegen die dortigen Separatisten erfolgreich beendet und die Souveränität des Landes wiederhergestellt, sagte Aliyev am Mittwoch in einer Rede an die Nation. Die Behörden in Berg-Karabach willigten nach heftigen Angriffen Aserbaidschans in eine Waffenruhe ein, die unter anderem die Entwaffnung ihrer Kämpfer beinhaltet. Am Donnerstag sollen Gespräche über die «Wiedereingliederung» Berg-Karabachs in Aserbaidschan beginnen.